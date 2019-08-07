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"الإعلام": منح ١٦٣٨ تصريحاً للتصوير خلال موسم الحج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:56 م
الإعلام: منح ١٦٣٨ تصريحاً للتصوير خلال موسم الحج
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الفجر السعودي
 
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كشفت وزارة الإعلام عن إصدار ١٦٣٨ تصريحاً للتصوير خلال موسم الحج، مشيرة إلى أن الجهات المصرح لها شملت ١٥١ قناة تلفزيونية وإذاعية، و٣٦ بعثة إعلامية دولية، و٩٢٣ إعلامياً، فضلاً عن ٥٢٢ جهاز ومعدة تصوير.

كما تضمنت التصاريح ٦ شركات لتقديم خدمات الربط بالأقمار الصناعية، إضافة إلى ٧ مواقع للبث المباشر على مدى ٢٤ ساعة عبر ٦٠ مصوراً، و٢٠مخرجاً، ٢٥ فريق إعداد بحث ومحتوى، و٣٠ مراسلاً ميدانياً، و١٠ عربات نقل.

جاء ذلك قبيل المؤتمر الذي يعقده الآن وزير الإعلام تركي الشبانة، للتعريف بالخدمات المُقدَّمة لخدمة ضيوف الرحمن.
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