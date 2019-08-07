ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرف قطر المركزي يقترض من البنوك 600 مليون ريال

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:56 م
مصرف قطر المركزي يقترض من البنوك 600 مليون ريال
مقر بنك قطر المركزي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر أغسطس الجاري بقيمة 600 مليون ريال لصالح البنوك المحلية.

 

وتوزع الإصدار الجديد على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.98%، والثانية بقيمة 200 مليون ريال لأجل ستة اشهر بعائد 2.09%، والثالثة بقيمة 100 مليون ريال لاجل تسعة اشهر بسعر فائدة 2.11%.

 

ويبلغ إجمالي قيمة اذونات الخزينة الصادرة عن المركزي القطري ثلاثة مليارات ريال ، بينما يصل اجمالي ادوات الدين المحلية الاخرى ( السندات و الصكوك) إلى نحو 118.3 مليار ريال.

 


Advertisements
المزيد عن: قطر ديون قطر بنك قطر المركزي الاقتصاد الخليجي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا