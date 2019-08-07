مصرف قطر المركزي يقترض من البنوك 600 مليون ريال
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:56 م
وكالات
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أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر أغسطس الجاري بقيمة 600 مليون ريال لصالح البنوك المحلية.
وتوزع الإصدار الجديد على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 300 مليون ريال
لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.98%، والثانية بقيمة 200 مليون ريال لأجل ستة اشهر بعائد
2.09%، والثالثة بقيمة 100 مليون ريال لاجل تسعة اشهر بسعر فائدة 2.11%.
ويبلغ إجمالي قيمة اذونات الخزينة الصادرة عن المركزي القطري ثلاثة
مليارات ريال ، بينما يصل اجمالي ادوات الدين المحلية الاخرى ( السندات و الصكوك)
إلى نحو 118.3 مليار ريال.
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