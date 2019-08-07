ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيف يدفع برشلونة راتب نيمار؟

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:56 م
كيف يدفع برشلونة راتب نيمار؟
نيمار
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

أصبح الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف هو بمثابة أولوية بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار جونيور الذي يرغب بقوة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.


وقالت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد مهتم بضم نيمار لسانتياجو برنابيو خاصةً أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي دائماً ما كام يريد ضم اللاعب البرازيلي.


فيما يعد نادي برشلونة أيضاً ضمن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات نيمار بالإضافة لوجود الثلاثي الهجومي نيمار وجريزمان وسواريز مما يعني أن البارسا سيملك خط هجوم ناري.


وشرحت قناة "laSextaTV" كيفية تسديد برشلونة لراتب نيمار والتي يمكن أن تتم من خلال مبلغ 3 ملايين من بيع مالكوم بجانب5 ملايين من بيع أو إعارة إيفان راكيتيتش وأيضاً 12 مليوناً من صفقة رحيل كوتينيو للدوري الانجليزي حال تمت.


Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: âââÙ¤â Ø£Ø´Ø®Ø§ØµâØ ÙââØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙØ¨ØªØ³ÙÙÙâØ ÙââÙØµââââ

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا