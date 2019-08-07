كيف يدفع برشلونة راتب نيمار؟

أصبح الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف هو بمثابة أولوية بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار جونيور الذي يرغب بقوة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.





وقالت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد مهتم بضم نيمار لسانتياجو برنابيو خاصةً أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي دائماً ما كام يريد ضم اللاعب البرازيلي.



