كيف يدفع برشلونة راتب نيمار؟
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:56 م
منى العوضي
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أصبح الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف هو بمثابة أولوية بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار جونيور الذي يرغب بقوة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد مهتم بضم نيمار لسانتياجو برنابيو خاصةً أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي دائماً ما كام يريد ضم اللاعب البرازيلي.
فيما يعد نادي برشلونة أيضاً ضمن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات نيمار بالإضافة لوجود الثلاثي الهجومي نيمار وجريزمان وسواريز مما يعني أن البارسا سيملك خط هجوم ناري.
وشرحت قناة "laSextaTV" كيفية تسديد برشلونة لراتب نيمار والتي يمكن أن تتم من خلال مبلغ 3 ملايين من بيع مالكوم بجانب5 ملايين من بيع أو إعارة إيفان راكيتيتش وأيضاً 12 مليوناً من صفقة رحيل كوتينيو للدوري الانجليزي حال تمت.
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