حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 50 مليونًا.. والدقهلية وبني سويف تحققان الألف صك الأولى

أعلنت وزارة الأوقاف، أن كلٌّ من مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف حققت الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.





وأكدت في بيان لها ، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية ( 27989 ) صكًّا بإجمالي وقدره : ( 50,380,200 ) جنيه حتى الآن .



