حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 50 مليونًا.. والدقهلية وبني سويف تحققان الألف صك الأولى
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:55 م
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف، أن كلٌّ من مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف حققت الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.
وأكدت في بيان لها ، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية ( 27989 ) صكًّا بإجمالي وقدره : ( 50,380,200 ) جنيه حتى الآن .
وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية ، وخمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن يقدِّما كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف .
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