اختيار 3 مدارس تعليم ثانوي وصناعي ضمن المدارس العسكرية بالبحيرة (صور)

Advertisements

عقد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والعميد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة، اجتماعا لمتابعة موقف المدارس العسكرية بنطاق المحافظة بحضور مديري الإدارات التعليمية ومديري وقائدي مدارس مدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور ومدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية وزهور الأمراء الثانوية الصناعية بالدلنجات ومدرسة حوش عيسي الثانوية العسكرية ومدرسة النوبارية الثانوية العسكرية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية التعاون مع القوات المسلحة المصرية لتوعية الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن من خلال الندوات والفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها على مدار العام بمختلف المدارس بصفة عامة أو من خلال المدارس العسكرية الموجودة لإنتاج جيل واع قادر على مواجهة تحديات المستقبل ويملك من الفكر المستنير ما يؤهله للنجاح والتفوق ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب بالفكر القويم والوطنية والعمل الجاد والانضباط والسلوك القويم الذي يميز قواتنا المسلحة الباسلة.



ومن جانبه أكد المستشار العسكري للبحيرة، انه سيتم اعتبارا من العام الدراسي القادم دخول مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية ضمن مدارس التأسيس العسكري وفقا للبروتوكول الموقع بين التربية والتعليم ووزارة الدفاع لاختيار مدرسة ثانوية صناعية بكل محافظة ينفذ بها تربية عسكرية غير نمطية، حيث سيتم تدريس حصة تربية عسكرية يومية للصف الأول الثانوى بها.



وأشار إلى انه نتيجة للتميز والتعاون مع التربية والتعليم بالبحيرة فقد تم اختيار مدرستي عزت النمر الثانوية بإيتاي البارود وناصر الثانوية بكوم حمادة ضمن المدارس العسكرية للعام الدراسي القادم.



كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الاحتياجات اللازمة للمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بدمنهور والخاصة بالزى المدرسي الموحد للصفوف الثلاث وتجهيز المكاتب والفصول التعليمية وميادين الرماية اللازمة.