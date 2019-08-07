الأهلي يواصل تدريباته إستعداداً لـ إطلع بره

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وعقد جلسة ممتدة مع اللاعبين تحدث فيها عن افتتاح مباريات الفريق الإفريقية امام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان.





وعقد الخطيب جلسة منفردة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور قائدي الفريق وحثهم على تحقيق الفوز في مباراة الفريق السوداني لتكون قوية من من أجل تحقيق اللقب الغائب لمدة ٦ سنوات.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن ذهاب الدور ال ٦٤ من دوري أبطال إفريقيا.





وانتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الاربعاء استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وغاب لطفي عن مران الأهلي أمس، الثلاثاء، الجماعي، وكان يخوض المران الثنائي الشاب مصطفي شوبير وأحمد طارق.



