مؤمن زكريا والشناوي يواصلان التأهيل في الأهلي





واصل الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومؤمن زكريا تدريباتهم التأهيلية علي هامش مران الفريق اليوم الاربعاء استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وادي الشناوي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب ثم خاض تدريبات داخل صالة الجيمنيزيوم.

ويخضع مؤمن زكريا لبرنامج بدني وتأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق.

وادي مؤمن تدريبات التأهيل بالجري حول الملعب، ثم خضع إلى تدريبات بدنية خفيفة، ثم تدريبات بدنية داخل صالة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.