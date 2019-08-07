الخطيب يحضر مران الأهلي في التتش

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.





وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين استمرت لمدة 15 دقيقة تحدث خلالها عن اهمية بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن يستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.