عاجل.. عروض أوروبية جديدة لخطف "أزارو" من الأهلي

دخل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، دائرة اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لموقع "ويب جيروندين" فأن فريق جيروندين دي بوردو الفرنسي يخطط لضم النجم المغربي في الميركاتو الحالي، ويجهز عرضا بـ3 ملايين يورو للحصول على خدماته.

وأشارت أيضا تقارير صحفية، عن رغبة فريق جينت البلجيكي في قديم عرض يصل إلى 3 ملايين دولار لضم اللاعب من الأهلي قابلة للزيادة.

وكان أزارو قد انتقل إلى الأهلي صيف عام 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ونجح في تقديم مستوى جيد في موسمه الأول، قبل أن يتراجع في الموسم الثاني.