أصالة تطرح أغينتها الجديدة "نكتة بايخة" على "يوتيوب" (فيديو)

كلمات: عبدالحميد الحباك، الحان: ايهاب عبدالواحد، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم، بيانو & درامز: فهد، جيتار: شريف فهمي، باص جيتار: أحمد رجب، عود و جومبش: إسلام القصبجي، ترومبيت: طارق رؤوف، ترومبون: مايكل لويس، ساكس: مصطفى سعيد، تنفيذ نحاس: طارق رؤوف، مهندس صوت: محمد إسماعيل، ميكس: هاني محروس.











