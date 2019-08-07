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أصالة تطرح أغينتها الجديدة "نكتة بايخة" على "يوتيوب" (فيديو)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:02 م
أصالة تطرح أغينتها الجديدة نكتة بايخة على يوتيوب (فيديو)
أصالة
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الفجر الفني
 
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طرحت المطربة السورية أصالة نصري، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "نكتة بايخة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات: عبدالحميد الحباك، الحان: ايهاب عبدالواحد، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم، بيانو & درامز: فهد، جيتار: شريف فهمي، باص جيتار: أحمد رجب، عود و جومبش: إسلام القصبجي، ترومبيت: طارق رؤوف، ترومبون: مايكل لويس، ساكس: مصطفى سعيد، تنفيذ نحاس: طارق رؤوف، مهندس صوت: محمد إسماعيل، ميكس: هاني محروس.



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