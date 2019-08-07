مدير منطقة تعمير المنيا: "هدفنا بناء منازل آدمية"

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قالت سالي وليم، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة المنيا، إن المحافظة تعمل على الانتهاء من تطوير وترميم منازل قرية الشيخ شبيكة التابعة للمحافظة.



وأضافت "وليم"، خلال حوارها ببرنامج "صالة لتحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه سيتم تسليم بعض الأهالي المنازل التي انتهوا من تطويرها عقب عيد الأضحى المبارك، وجاري العمل على المنازل الأخرى.



وتابعت مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة المنيا: "الوزارة تسعى لتقديم سكن كريم للبسطاء"، معلقة: "هدفنا بناء منازل أدمية".

