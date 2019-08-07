"سوفت بنك": اتجاه سعودي إماراتي للاستثمار في "رؤية 2"

كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، أن مساهمين رئيسيين في الصندوق الأول، وهما السعودية والإمارات، يبديان اهتماما كبيرا بالحصول على حصص، والمفاوضات جارية بشأن ذلك.

وأوضح أن صندوق رؤية الثاني قد يبدأ الاستثمار قريبا في الشهر القادم، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التكنولوجيا العملاقة عن قفزة في أرباح صندوق عملاق تابع لها حجمه 100 مليار دولار.

وأشارت سوفت بنك الأسبوع الماضي أنها حصلت على تعهدات استثمارية بقيمة 108 مليارات دولار لصندوق رؤية الثاني التابع لها من مشاركين من بينهم مايكروسوفت وأبل دون أن تذكر تفاصيل المساهمات الفردية.

وتأتي تصريحات سون بعد أن أعلنت سوفت بنك عن أرباح التشغيل للربع الأول والتي فاقت متوسط التقديرات السابقة.

وتلقت تلك النتائج دعما من أداء قوي لصندوق رؤية الأول، الذي قفزت أرباحه التشغيلية 66 بالمئة على أساس سنوي إلى 397.6 مليار ين (3.74 مليار دولار) للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو حزيران.

وتعول سوفت بنك على عوائد من صندوق رؤية الأول بجانب أصول أخرى لتمويل مساهمتها البالغة قيمتها 38 مليار دولار في الصندوق الثاني.

ومع إنفاق الصندوق الأول معظم رأسماله على شركات ناشئة سريعة النمو ذات وجود راسخ، مثل أوبر وشركة ذا وي كومباني، وهي الشركة الأم لشركة وي ورك، تحول سوفت بنك حاليا انتباهها إلى الصندوق الثاني للحفاظ على حضورها في قطاع يفوق حجمه المعتاد.

وباتت قيمة استثمارات الصندوق الأول البالغة 66.3 مليار دولار في 81 شركة 82.2 مليار دولار حاليا، مع نمو قيمة الاستثمارات في شركات مثل أويو لسلاسل الفنادق ودورداش لخدمة التوصيل.

لكن معظم مكاسب الصندوق ورقية، إذ بلغت مكاسبه غير المحققة في الربع الأول 604 مليارات ين.

وحققت المجموعة أرباحا تشغيلية فصلية بقيمة 688.8 مليار ين؛ ما يتجاوز تقديرات خمسة محللين جمعتها رفينيتيف بلغت 336 مليار ين.