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أسعار الذهب تخترق مستويات 1500 دولار للأوقية لأول مرة منذ 6 سنوات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:02 م
أسعار الذهب تخترق مستويات 1500 دولار للأوقية لأول مرة منذ 6 سنوات
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رويترز
 
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أسعار الذهب تخترق مستويات 1500 دولار للأوقية لأول مرة منذ 6 سنوات

قفزت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2%  أثناء التعاملات، يوم الأربعاء، متجاوزة حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو العالمي.

 

وصعدت أسعار الذهب بنسبة 2.5% إلى 1509.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في منذ أبريل نيسان 2013.

 

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 2.3 % إلى 1518.3 دولار للأوقية.

 

وبلغت مكاسب الذهب حوالي 20 % منذ أن هوت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو .

و على صعيد المعادن الآخرى قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 % إلى 17.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2018.

 

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