الجماهير تفاجئ محمد صلاح

أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي هو أكثر لاعب وسط تم اختياره للعبة "فانتازى بريميرليج"، قبل يومين من إنطلاق الدوري الإنجليزي 2019-2020.









ونشر حساب "فانتازي بريميرليج" على تويتر قائمة أكثر لاعبى الوسط الذين تم اختيارهم قبل بداية الموسم الجديد، وجاء محمد صلاح في الصدارة بنسبة 38.9% من الفرق التى تم تشكيلها للموسم الجديد.









وجاءت قائمة أكثر لاعبي الوسط اختيارًا في "فانتازي بريميرليج" كالتالى:

محمد صلاح - ليفربول 38.9%

رحيم سترلينج ـ مانشستر سيتي 31.1%

برناردو سيلفا - مانشستر سيتى 27.1%

ويلفريد زاها - كريستال بالاس 24.5%

ريان فرايزر - بورنموث 20.1%