الجماهير تفاجئ محمد صلاح
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:00 م
Advertisements
Advertisements
أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي هو أكثر لاعب وسط تم اختياره للعبة "فانتازى بريميرليج"، قبل يومين من إنطلاق الدوري الإنجليزي 2019-2020.
ونشر حساب "فانتازي بريميرليج" على تويتر قائمة أكثر لاعبى الوسط الذين تم اختيارهم قبل بداية الموسم الجديد، وجاء محمد صلاح في الصدارة بنسبة 38.9% من الفرق التى تم تشكيلها للموسم الجديد.
وجاءت قائمة أكثر لاعبي الوسط اختيارًا في "فانتازي بريميرليج" كالتالى:
محمد صلاح - ليفربول 38.9%
رحيم سترلينج ـ مانشستر سيتي 31.1%
برناردو سيلفا - مانشستر سيتى 27.1%
ويلفريد زاها - كريستال بالاس 24.5%
ريان فرايزر - بورنموث 20.1%
Advertisements