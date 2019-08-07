تفاصيل لقاء محافظ كفر الشيخ مع أعضاء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الالتزام بقواعد ولوائح الجمع المنزلي للقمامة بما يضمن مصلحة المواطن ولا يتعارض مع مصلحة الشركات كشركات للشباب والجمعيات الأهلية، ولن يكون هناك زيادة في تحصيل رسوم النظافة طبقًا للقانون 10 لسنة 2005م.



كما اعلن عن وضع خطة لاختيار مربع سكني لجمع المخلفات المنزلية، ولسهولة تنفيذ وتقسيم الأدوار والمسئوليات، ولسهولة تقسيم العمال والسائقين والمعدات ووضع برنامج للمتابعة، فضلا عن الزام التجار بوضع صناديق للقمامة، لافتًا إلي خطة اختيار المربع السكني للتوعية عن طريق دور العبادة وعقد لقاءات مع أهالي الحي وتوزيع مطويات علي الاهالي للتوعية باهمية الجمع السكنى والفصل من المنبع لتعظيم الإستفادة من القمامة.





واعلن محافظ الاقليم، عن افتتاح تطوير مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم في 9 سبتمبر بهدف هو تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، وفي إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات والنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ بكل الإمكانات اللازمة، وأن المحافظة تؤدي كافة الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا الى أن تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصلبة حرج وحيوي لمحافظات مصر عمومًا وليس كفرالشيخ فقط، وهناك تعليمات وتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء، للمحافظين أن يهتموا به، حيث إنها مشكلة تعانى منها مصر منذ زمن طويل ولم ينظر اليها بشكل علمي ودقيق من قبل، وهذه أول مرة يكون هناك برنامج متكامل واحد لمحافظتين كعينة في بداية تنفيذ المشروع بالدلتا، كفرالشيخ والغربية، ومحافظتين بالصعيد.



وأضاف المحافظ، أن تطبيق منظومة النظافة مسئولية جماعية للدولة والمواطن معًا تجاه حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتًا أن تطبيق منظومة النظافة يعد من الملفات المعقدة حيث أن مسئولية النظافة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولكن المواطن والمجتمع المدنى شريك أساسى وفاعل فى تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة، مشيرا الى خطة المحافظة لإنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، فضلًا عن تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومدفن صحي على مساحة حوالي 91 فدانًا بشمال المحافظة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ووزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي "EU"، بنك التعمير الألماني "KFW"، ووكالة التعاون الدولي الألمانية "GIZ"، وهيئة المعونة السويسرية "SECO".



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس عزت الخرسا، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي للاستثمارات البيئية، المهندس محمود زهران، رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.