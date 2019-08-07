خبير سياحي: مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين.. وبطولة إفريقيا عززت الحركة

قال باسم حلقة، الخبير السياحي، إن الحكومة المصرية تعمل على الملف السياحي بشكل قوي، لافتًا إلى أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11 بالمئة عن السنة المالية السابقة، وقد تم تحقيق معدلات مرتفعة وصلت إلى 14 مليون سائح في عام 2010.





وأضاف حلقة، خلال لقاء له ببرنامج السوق، المذاع على قناة الغد الإخبارية، أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات السياحية وزيادة الأعداد الخاصة بالمنشئات الفندقية والقرى السياحية، فضلًا عن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يكون حافزًا لتعزيز السياحة في مصر.





وأشار الخبير السياحي إلى أن مصر الأن تعمل على تجديد البنية التحتية للمنشئات السياحية، كما تعمل الدولة على ملف الطرق والكباري والمطارات الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية ساعد في تنشيط السياحة.





يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة مقابل 113 مليون ليلة قبل عام.