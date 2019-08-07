ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كهرباء الغربية: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الأضحى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:48 م
كهرباء الغربية: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الأضحى
اللواء مهندس هشام السعيد
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لقطاع الكهرباء بالغربية بإعداد فرق إنتشار سريعة للإصلاح الفوري لأى أعطال كهربائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا للحفاظ على إستمرارية التيار الكهربائي.

وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين التغذية الكهربائية بجميع المساجد والساحات ومناطق تجمعات المواطنين.

مع تجهيز مولدات طوارئ متحركة ومحولات محمولة لإتخاذ اللازم في حالة إنقطاع التيار الكهربائي.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية في هذا الشأن؛ أوضحت شركة الكهرباء بالغربية أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وكذا تشغيل غرفة عمليات بالشركة تستقبل شكاوى المواطنين على رقم 3303179 على مدار 24 ساعة يوميًا وتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

كما يتم إستقبال بلاغات الأعطال على رقم 121 على مدار 24 ساعة.

ومن جانبه؛ وجه محافظ الغربية بالتأكد التام من توافر كافة مستلزمات وأدوات إصلاح الأعطال والعمل على تقليل زمن العطل وتوفير الأريحية التامة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
Advertisements
المزيد عن: مصر عيد الأضحي المبارك اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية