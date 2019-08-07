كهرباء الغربية: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الأضحى

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أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لقطاع الكهرباء بالغربية بإعداد فرق إنتشار سريعة للإصلاح الفوري لأى أعطال كهربائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا للحفاظ على إستمرارية التيار الكهربائي.



وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين التغذية الكهربائية بجميع المساجد والساحات ومناطق تجمعات المواطنين.



مع تجهيز مولدات طوارئ متحركة ومحولات محمولة لإتخاذ اللازم في حالة إنقطاع التيار الكهربائي.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية في هذا الشأن؛ أوضحت شركة الكهرباء بالغربية أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.



وكذا تشغيل غرفة عمليات بالشركة تستقبل شكاوى المواطنين على رقم 3303179 على مدار 24 ساعة يوميًا وتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.



كما يتم إستقبال بلاغات الأعطال على رقم 121 على مدار 24 ساعة.



ومن جانبه؛ وجه محافظ الغربية بالتأكد التام من توافر كافة مستلزمات وأدوات إصلاح الأعطال والعمل على تقليل زمن العطل وتوفير الأريحية التامة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.