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"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلاً عن طقس الخميس

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:48 م
الأرصاد تنشر بيانًا عاجلاً عن طقس الخميس
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كساب أحمد
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا. 

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة للمدن المصرية وجاءت كالتالي:-

الصغرى -العظمى 
القاهرة 25-35
الاسكندرية 24-31
السلوم 23-32
رفح 23-32
كاترين19-32
شرم الشيخ 29-36
أسوان 31-41
حلايب30-34 
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلاً عن طقس الخميس
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