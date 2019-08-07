مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج الآن 7-8-2019 لقاء ودي تحضيراً للموسم الجديد

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة ريال مدريد امام الفريق النسماوي ريد بول في مباراة ودية كورة لايف kora liveللفريقين بلستعدادت الموسم القادم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كشف عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة الليلة، وضمت 20 لاعبًا، وشهدت استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الملكي المسافرة إلى النمسا. وكتيبة زيدان تسعى للفوز على ريد بول yalla shoot يلا شوت بعد سلسل الهزائم في المباريات الودية والاداء الضيف الذي يقدمه ريال مدريد في المباريات الودية السابقةيوتيوب لايف youtube live.









موعد مباراة ريال مدريد وريد بول

يلعب ريال مدريد الإسباني، امام ريد بول سالزبورج النمساوي، yalla shoot يلا شوت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة كورة لايف kora live، ضمن سلسلة المباريات الودية التي تخوضها الفرق الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد وتنقل عبر قنوات بين سبورت قناة بي ان سبورت 1 ويعلق على المباراة علي محمد علي youtube live يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول الودية kora star كورة ستار.









تشكيل ريال مدريد المتوقع امام ريد بول كورة اون لاين kora online

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: راموس ، ميليتاو ، فاران ، كارفخال ، مارسيلو

في خط الوسط: كروس ، كاسيميرو ، هازارد

في خط الهجوم: بنزيما ، يوفيتش









مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول الودية kora star كورة ستار

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