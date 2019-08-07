Real madrid Tv مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج يلا شوت بث مباشر ريال مدريد اليوم BEIN TV أونلاين

يواجه اليوم نادى ريال مدريد الإسبانى نظيره ريدبول سالزبورج النمساوى، ودياً إستعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من الدورى الإسبانى خلال الشهر الجارى.









ويلتقى ريال مدريد مع سالزبورك فى أخر الوديات اليوم فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة على قناة ريال مدريد Real madrid Tv وقناة beIn sports.









وتشعر جماهير ريال مدريد بعدم الإرتياح بعد النتائج السلبية الذى شهدها الفريق خلال المباريات الودية مثل الخسترة من بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسيبير وأتليتكو مدريد والفوز فقط على فنربخشة التركى.



