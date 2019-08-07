باريس يفرض شروطًا صعبة على برشلونة مقابل عودة نيمار
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:40 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت وسائل إعلام كتالونية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد شروطه للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم الفريق إلى نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن نادي العاصمة الفرنسية، قد طلب كلا من إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي ومبلغ من المال من أجل عودة نيمار للبارسا.
وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن نيمار قرر عدم الاستمرار مع النادي الفرنسي والرحيل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي والعودة إلى برشلونة.
Advertisements
- برشلونة يدخل حربا مع ريال مدريد على أقوى صفقة في العالم
- برشلونة يحدد شروطه للموافقة على عودة نيمار
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. البرسا يفشل في صفقة القرن وتفاصيل العرض الأخير لضم نيمار من باريس
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يقترب من حسم صفقة القرن الكبري والتفريط في نجم الفريق بسبب نيمار
- برشلونة يحدد سعر التعاقد مع نيمار
- باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يتجه لخيانة البرسا وميسي يفتح النار على بارتاميو وحسم صفقة جديدة وخسارة المعركة الكبري
- أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يحدد 4 صفقات نارية ويطلب بيع ثنائي الفريق وميسي يريد طرد نجم البرسا وآخر تفاصيل صفقة نيمار
- سان جيرمان يطلب"ثلاثي" برشلونة لبيع "نيمار"
- باريس سان جيرمان يحدد شروطه للموافقة على رحيل نيمار إلى برشلونة