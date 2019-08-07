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باريس يفرض شروطًا صعبة على برشلونة مقابل عودة نيمار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:40 م
باريس يفرض شروطًا صعبة على برشلونة مقابل عودة نيمار
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت وسائل إعلام كتالونية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد شروطه للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم الفريق إلى نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن نادي العاصمة الفرنسية، قد طلب كلا من إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي ومبلغ من المال من أجل عودة نيمار للبارسا.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن نيمار قرر عدم الاستمرار مع النادي الفرنسي والرحيل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي والعودة إلى برشلونة.
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