«سياسي يمني» لــ "الفجر": تعز اليمنية بفعل «الممارسات الإخوانية» أصبحت غابة سوداء

قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إنه بالرغم أن الإصلاح محسوب على الشرعية اليمنية، إلا أنه يعمل لصالح المليشيا الحوثية.





وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر" بأن حزب الإصلاح اليمني، يعمل على تقليص المناطق لصالح المليشيا الحوثية، ويزرع المشاكل بين الحكومة اليمنية ومكونات الإحزاب الأخرى.









وأكد "الطاهر" أن حزب الإصلاح اليمني استطاع أن يحول محافظة تعز إلى "تورا بورا"، نتيجة كمية الإرهابيين الذين يقطنون فيها.









وأشار بأنه فوق هذا كله أصبحت تعز بفعل الممارسات الإخوانية، غابة سوداء، كل من يمتلك السلاح والرجال يتحكم بمنطقة، ويحكم المواطنينن دون أن يكون هناك أي رادع له.