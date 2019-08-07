عودة الإعلامية أميرة بدر على شاشة المحور ببرنامج "أنا حوا"

تعود الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أنا حوا" على شاشة المحور، ويدور البرنامج حول المرأة المصرية والعربية، كما يناقش القضايا الهامة لصالح المرأة وجميع قوانين الأحوال الشخصية، والمرأة الناجحة فى جميع المجالات السياسية والفنية و الاجتماعية وغيرها، وشخصيتها وحياتها الشخصية والعملية و علاقتها بالرجل.





ومن المعروف أن أميرة بدر قدمت برامج عدة أبرزها "أنا والناس" و"بنات البلد" على شاشة الحياة، و"بيت الخير" على شاشة المحور في وقت سابق.



