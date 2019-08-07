بعد غيابه بدون إذن.. مانشستر يونايتد يعاقب نجمه

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد بعث (ايميل) لـ لاعبه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو كي يعود مرة أخرى، والغرامات في الطريق.





وأشارت التقارير إلى أن النجم الدولي البلجيكي لم يتحدث مع مدربه أولي جونار سولشاير منذ أن وبخه يوم الجمعة الماضية.





ومن الجدير بالذكر ان لوكاكو تشاجر مع زميله الفرنسي بول بوجبا أيضا.





علاوة على ذلك، فإن المهاجم الكبير متغيب عن التدريبات بدون عذر، في احتجاج صريح ضد إد ودوارد، المدير التنفيذي لليونايتد، لأنه يرفض تخفيض مبلغ بيعه لأقل من 75 مليون يورو.