ريال مدريد يوجه إنذارًا خطيرًا لريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني، بحاجة إلى العودة، مع اقتراب بداية موسم 2019/20 سيسعى ريال مدريد لاستعادة مستواه عندما يواجه ريد بول سالزبورج في مباراته الودية قبل الأخيرة في النمسا مساء الأربعاء.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اداء الفريق في قبل بداية الموسم وحتى الآن وخاصة الهزيمة 7-3 ضد أتليتيكو مدريد كانت مخيبة للآمال، في لقاءهم الأخير ضد فنربخشة التركي أظهر الفريق بعض اللمحات على العودة لمستواهم على الرغم من تسجيل 3 اهداف في مرمى الفريق.





واستقبل الفريق الملكي ما يصل إلى 16 هدف في خمس مباريات هذا الصيف لكن زيدان واثق من أن عودة كاسيميرو إلى التشكيلة الأساسية وإضافة إيدر ميليتاو ستحقق الاستقرار في الدفاع.





وقد غادر داني سيبايوس وماركوس يورنتي صفوف الفريق، وسيحاول النادي تعزيز خط الوسط مع لاعبين مثل دوني فان دي بيك وبول بوجبا، حيث ان لاعب خط الوسط الفرنسي هو هدف زيدان الأساسي هذا الصيف لكن الامور معقده إلى حد ما لأن اليونايتد لا يريد التخلي عن مطالبهم في حين يغلق سوق الانتقالات الانجليزي يوم الخميس.



