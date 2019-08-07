تعرف على موعد حفل عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:33 م
الفجر الفني
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يحيي النجم عمرو دياب، حفل غنائي ضخم، بمدينة العلمين الجديدة، يوم 16 من شهر أغسطس الجاري.
وتأتي تلك الحفلة بالتزامن مع طرح الهضبة ألبومه الجديد "أنا غير" من انتاج شركة ناي.
أغنية بحبه هي أول أغنية طرحها عمرو دياب من ألبوم "أنا غير".
وتشهد مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي عددا من الحفلات الغنائية على مستوى عالمي منها حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز المقرر اقامته يوم 9 اغسطس المقبل، وحفل المغني العالمي Russ الذي أقيم قبل يومين.
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