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عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:32 م
عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن النادي الأهلي، حصوله على رخصة الأندية المحترفة والمعتمدة من الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم، والتي تطابق معايير الاتحاد الدولي "فيفا".


وأشار الأهلي في بيان رسمي، إلى أنه بموجب هذه الشهادة أصبح عنوانا للاحترافية على كافة الأصعدة الفنية والإدارية والمالية.

  

وتخول هذه الشهادة للأندية التي تحصل عليها المشاركة في المسابقات التي تقع تحت مظلة الكاف، وذلك حسبما كان قد اشترط الاتحاد الأفريقي في وقت سابق، إذ طالب الأندية بتوفيق أوضاعها لتكون مطابقة لاشتراطات الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة.

 

يذكر أن الأهلي يخوض أولى مبارياته الأحد المقبل في النسخة الجديدة من دوري أبطال افريقيا بمواجهة بطل جنوب السودان فريق أطلع بره في دور الـ 64.

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