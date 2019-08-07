محافظ القليوبية يوقع برتوكول تعاوني لتنفيذ مبادرة 'كلين شورز'  للحد من استخدام البلاستيك ونظافة نهر النيل (صور)

وقع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ومؤسسة (شباب بتحب مصر ) لتنفيذ مبادرة clean shores والتي تهدف الي الحد من إستخدام البلاستيك الذي يتم إستخدامه مرة واحدة ونظافة شواطئ نهر النيل بالإضافة الي تنفيذ أنشطة توعوية للطلاب بالتعليم الأساسي والجامعي وتنفيذ حملات نظافة من خلال متطوعي المؤسسة.





وحضر توقيع البروتوكول إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد السكرتير العام واحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر ونجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات الشبابية.









وأكد المحافظ خلال توقيعه للبروتوكول على سعادته على التعاون بين المحافظة وبين مؤسسة شباب بتحب مصر وأي مؤسسة تدعم المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المحافظة بشكل حضاري يليق بها،مشيرا الي أن البروتوكول الذي تم توقيعه يهدف الي تنفيذ عدد 24 حملة نظافة بنهر النيل بمحافظة القليوبية وتنفيذ حملات توعوية داخل المدارس والجامعات وتدريب 200 شاب من ابناء محافظة القليوبية للتوعية بقضايا البيئة.









ومن جانبه وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لقيام المؤسسة بالمبادرات التي ستقيمها بالمحافظة وفتح قنوات إتصال مع جهات راعية من الشركات التي لديها مسئولية مجتمعية لرفع الوعي البيئي وتقليل نسب التلوث بالمحافظة.









وأضاف رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر ان المؤسسة تستهدف تنفيذ حملات توعوية وحملات نظافة بمحافظة القليوبية حيث تهدف الحملة الي إحداث حراك مجتمعي والتوعية البيئية داخل المدارس وجامعة بنها وتوعية الزائرين لمنطقة القناطر الخيرية بأضرار المخلفات البلاستيكية التي تبقي في مياه نهر النيل وتنفيذ حملات نظافة شهرية لنهر النيل وضفافه بمحافظة القليوبية.









يذكر أن محافظة القليوبية بالتعاون مع المؤسسة قامت بحملة لتظيف بوابات القناطر الخيرية من المخلفات البلاسيكية وتم تجميع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية التي تتسبب في تلويث مياه نهر النيل



