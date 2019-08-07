زيدان يوجه صدمة الموسم لجماهير ريال مدريد
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:23 م
عمر عبدالعزيز
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كسفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد بدأ منذ يوم أمس في المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد الأخير بيع نيمار للريال، لا لبرشلونة.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "راك" الكتالونية، فإن العلاقة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة متوترة منذ سنوات عديدة.
ومن الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة يريد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن يتم التوقيع مع نيمار، ولكن المدرب زين الدين زيدان يرفض الصفقة.
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