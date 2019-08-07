ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. زيدان يتسبب في إفساد صفقة ريال مدريد الكبري

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:29 م
مفاجأة.. زيدان يتسبب في إفساد صفقة ريال مدريد الكبري
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
كشفت الإعلامية الاسبانية فينيستا جارسيا عن مفاجأة صادمة لعشاق نادي ريال مدريد بخصوص صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.


وأكدت "جارسيا" في تصريحات اليوم الأربعاء، على صعوبة إنتقال "نيمار" إلي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأضافت أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض التعاقد مع "نيمار" ولا يريد اللاعب في تشكيلة الفريق الملكي بالموسم الجديد.


وأوضحت أن "زيدان" يستهدف الحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.


وكانت تقارير صحفية أكدت أن ريال مدريد يتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه يواجه منافسة شرسة من جانب غريمه برشلونة لحسم الصفقة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية