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ريال مدريد يستقر على بديل بوجبا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:26 م
ريال مدريد يستقر على بديل بوجبا
برونو فرنانديز
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مصطفى صابر
 
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إستقر نادي ريال مدريد لكرة القدم على الصفقة البديلة بعد تعت صفقة الفرنسي بول بوجبا.

ووفقاً للصحيفة البرتغالية "ريكورد" أن ريال مدريد يرغب في ضم برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي


وأصبح لاعب خط الوسط البرتغالي واحد من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث حصل على عروض من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

ويبدو أن مستقبله اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قد أصبح بعيد عن الاستمرار في سبورتنج لشبونة بسبب الاغراءات التي نالها من مانشستر يونايتد وتوتنهام والآن من جانب المرينجي.

وأوضحت  الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضه الرسمي الأول في الساعات القليلة المقبلة من أجل التوقيع مع اللاعب بأسرع وقت ممكن بمساعدة خورخي مينديز وكيل اللاعب فرنانديز.
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