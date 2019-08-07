بمناسبة موسم الحج.. قطعتان أثريتان يعرضان لأول مرة بمتحف النسيج (صور)
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:28 م
حسام زيدان
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عرض متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي قطعتين نسيجيتين أثريتين نادرتين، من مقتنيات الحجرة النبوية المشرفة ومن كسوة الكعبة المكرمة، وذلك في إطار احتفالية "يوم الحج الأكبر" بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، والتي انطلقت في المتحف صباح اليوم الأربعاء.
وقال فرج مغاوري وكيل متحف النسيج المصري، إن القطعة الأولى من الحرير الأخضر وهي من كسوة الحجرة النبوية الشريفة، وقد زخرفت بثلاثة أشرطة زجزاجية أو دالات أو أمواج البحر وعليها كتابات نصها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهي ترجع إلى نهاية العصر المملوكى وبداية العصر العثماني.
وعن القطعة الثانية، تابع مغاوري قائلًا إنها من الحرير الأسود، وهي من كسوة الكعبة المكرمة وزخرفت بكتابات تقرأ "لا إله الا الله محمد رسول الله" ترجع أيضًا لنهاية العصر المملوكى وبداية العصر العثماني.
ومن ناحيته قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري إن المعرض مؤقت وهو يعرض هذه القطع الأثرية لأول مرة سوف يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.
يذكر أن احتفالية بعنوان "يوم الحج الأكبر" انطلقت صباح اليوم في متحف النسيج المصري بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وبدأت بمحاضرتين ألقى الأولى أبواليزيد، وألقى الثانية حفيد أقدم صانع كسوة كعبة في مصر، ثم تضمن الجزء الثاني من اليوم جولة وشرح مجاني لكسوة الكعبة في المتحف.
وقال فرج مغاوري وكيل متحف النسيج المصري، إن القطعة الأولى من الحرير الأخضر وهي من كسوة الحجرة النبوية الشريفة، وقد زخرفت بثلاثة أشرطة زجزاجية أو دالات أو أمواج البحر وعليها كتابات نصها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهي ترجع إلى نهاية العصر المملوكى وبداية العصر العثماني.
وعن القطعة الثانية، تابع مغاوري قائلًا إنها من الحرير الأسود، وهي من كسوة الكعبة المكرمة وزخرفت بكتابات تقرأ "لا إله الا الله محمد رسول الله" ترجع أيضًا لنهاية العصر المملوكى وبداية العصر العثماني.
ومن ناحيته قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري إن المعرض مؤقت وهو يعرض هذه القطع الأثرية لأول مرة سوف يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.
يذكر أن احتفالية بعنوان "يوم الحج الأكبر" انطلقت صباح اليوم في متحف النسيج المصري بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وبدأت بمحاضرتين ألقى الأولى أبواليزيد، وألقى الثانية حفيد أقدم صانع كسوة كعبة في مصر، ثم تضمن الجزء الثاني من اليوم جولة وشرح مجاني لكسوة الكعبة في المتحف.
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