محافظ بني سويف يكرم أول سيدة مصرية تقود أوركسترا للموسيقى العربية

كّرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، المايسترو إيمان جنيدي، أول سيدة مصرية تقود فرقة أوركسترا للموسيقى العربية، وقائد منتخب جامعة بني سويف للموسيقى.





وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ أعرب عن تقديره لها لإثرائها الحركة الفنية والارتقاء بالثقافة والذوق العام، مؤكدًا على أنها تساهم بكل تأكيد في الحفاظ على هوية الموسيقى العربية واستمرار ريادتها مع الأجيال القادمة، فضلا عن كونها امرأة مصرية سويفية متميزة.



