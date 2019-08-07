البورصة تبداء التداول على أسهم شركة" فوري" غداً الخميس
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:22 م
الفجر الاقتصادي
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تبداء البورصة من جلسةغدًا الخميس، التداول على أسهم شركة فوري للمدفوعات الالكترونية بسعر 6.46 جنيه للسهم بعد الأنتهاء من تغطية الطرح العام والخاص للشركة بنجاح.
واعلنت شركة "فوري" طرح حصة 36% من رأسمالها بالبورصة من
خلال شريحتين طرح خاص بنسبة 31% من رأسمال الشركة، و طرح عام بنسبة 5% للمستثمرين
الأفراد.
وبلغت معدلات تغطية الطرح الخاص للشركة نحو 15.9 مرة بإجمالى حجم
طلبات بلغت 7.1 مليار جنيه، بعدما خصصت الشركة نسبة 21% لمستثمرون استراتجيون هما
البنك الأهلى وبنك مصر وشركة اكتيس موزعة بينهم بالتساوي، في حين تم تغطية الطرح
العام 30.3 مرة.
وكانت إدارة البورصة وافقت وعلى
قيد أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية برأسمال مصدر قدره
353.65 مليون جنيه، موزعاً على 707.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم.
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