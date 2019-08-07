بعد جمع ٢٠ مليون في الدقهلية.. حبس مستريح السيارات وشقيقه ٥ سنوات

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، المتهم" بيتر ر ث ج" الملقب إعلاميا بمستريح السيارات بالنسبلاوين، وشقيقه "رامى. ر.ث.ج" بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه مصرى وألزمهما برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.





تعود تفاصيل القضية لمنصف شهر أغسطس من عام 2018، عندما تلقي اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث يفيد بنجاح رجال مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على صاحب معرض سيارات أوهم المواطنين بتشغيل أموالهم في تجارة السيارات والأجهزة الرياضية واستولى على 20 مليون جنيه.





بدأت الواقعة بورود بلاغات تفيد بقيام صاحب معرض سيارات بالنصب على المواطنين والهرب بأموالهم.





وبتقنين الإجراءات والتحريات، أكدت صحة البلاغات، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع المتهم حتى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "مكان اختبائه" برئاسة العميد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة بالدقهلية، والرائد أكرم صيام وكيل الإدارة، وأمين الشرطة وليد توفيق بلوكامين الإدارة والتي أسفرت عن ضبط "بيتر ر ث ج"، 38 سنة، صاحب معرض سيارات ومقيم بحي الحوال بندر السنبلاوين.





وبمواجهة بالتهم المنسوبة إليه، قرر استيلائه على الأموال بقصد النصب والاحتيال بعد إيهام ضحاياه بالاتجار في السيارات والأجهزة الرياضية، متخذا من معرض السيارات خاصته واجهة لنشاطه الإجرامى.



