أسطورة ألمانيا يوضح سبب فشل رودريجيز مع ريال مدريد.. والنادي الأنسب له

تحدث أسطورة بايرن ميونيخ الألماني لوثار ماتيوس، عن أزمة النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز مع ناديه ريال مدريد الإسباني، خاصة أنه يقترب من الرحيل خلال الصيف الحالي.





وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "أنا حقاً أحب هذا اللاعب ، لكنه يحتاج إلى إشركه في موقع معين على أرض الملعب ، لا يعتمد بايرن ولا ريال مدريد على لاعب رقم 10 في نظامهم".





وأضاف: "خاميس في الهجوم؟ إنه سؤال تكتيكي، إنه لاعب رائع، لكنه لا ينتمي إلى معظم الفرق في أوروبا، وسيكون نابولي خيارًا جيدًا بالنسبة له مع أنشيلوتي كمدرب سيكون أكثر حرية على في الملعب".



