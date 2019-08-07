ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسطورة ألمانيا يوضح سبب فشل رودريجيز مع ريال مدريد.. والنادي الأنسب له

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:18 م
أسطورة ألمانيا يوضح سبب فشل رودريجيز مع ريال مدريد.. والنادي الأنسب له
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
تحدث أسطورة بايرن ميونيخ الألماني لوثار ماتيوس، عن أزمة النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز مع ناديه ريال مدريد الإسباني، خاصة أنه يقترب من الرحيل خلال الصيف الحالي.

وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "أنا حقاً أحب هذا اللاعب ، لكنه يحتاج إلى إشركه في موقع معين على أرض الملعب ، لا يعتمد بايرن ولا ريال مدريد على لاعب رقم 10 في نظامهم".

وأضاف: "خاميس في الهجوم؟ إنه سؤال تكتيكي، إنه لاعب رائع، لكنه لا ينتمي إلى معظم الفرق في أوروبا، وسيكون نابولي خيارًا جيدًا بالنسبة له مع أنشيلوتي كمدرب سيكون أكثر حرية على في الملعب".

واختتم بقوله: "خاميس لا يرتاح عندما لا يلعب رقم 10 أو عند إعطاءه مهام دفاعية، على سبيل المثال مع كولومبيا، يلعب خلف المهاجم ويمكنه التحرك بحرية لا يوجد الكثير من الفرق الكبيرة التي تلعب بعشرة لاعبين".
Advertisements
المزيد عن: نابولي زيدان ريال مدريد خاميس روديجيز وريال مدريد خاميس روديجيز ‏بايرن ميونيخ انشيلوتي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية