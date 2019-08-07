محافظ الدقهلية: استعدادات صحية مكثفة لتأمين لجان امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على توفير كافة الاستعدادات الصحية لتأمين لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والتي تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري حتى 26 من الشهر نفسه وعددهم 18 لجنة امتحانات و2 كنترول رئيسي.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم توفير فرق الإشراف الطبي لكل لجان الامتحانات لتضم طبيب او زائرة صحية كما تم التوجيه للتأمين الصحي للاشراف على مدارس الحضر والتأكيد على هيئة الإسعاف لتوفير سيارة لكل موقع تجمع لجان وكونترولات.





وأوضح شاروبيم أنه تم التنبيه على مديري الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتاكد من وجود الإشراف الصحي وتوفير الاسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب.



