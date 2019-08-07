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الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في اختطاف عضو البرلمان الليبي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:19 م
الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في اختطاف عضو البرلمان الليبي
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ترجمة - منة الشريف
 
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دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (UNSMIL) لبيوم الأربعاء السلطات الليبية للتحقيق في اختطاف أحد أعضاء مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد الشهر الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا: "إن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تشعر بقلق عميق إزاء الاختفاء القسري المستمر لمشرعة مجلس النواب سهام سيرجيوا، التي اختطفتها بوحشية من منزلها في بنغازي في 17 يوليو من قبل وحدة من المسلحين، مما أدى إلى إصابة قريبها وزوجها خلال عملية الاختطاف". بالوضع الحالي.

كما كررت البعثة دعوتها إلى السلطات الليبية "بالتحقيق الشامل في الهجوم على منزل سيرجيوا واختفاءها القسري والكشف عن مكان وجودها".

وأعربت البعثة عن قلقها فيما يتعلق بسلامة وأمن عضو البرلمان، مؤكدة مسؤولية السلطات المختصة في البلاد عن سلامة وأمن الأشخاص الخاضعين لسيطرتها الإقليمية.

وقال البيان: "الاختطاف والاختفاء القسري، بناءً على الآراء السياسية أو الانتماءات، يشكلان انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحملت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس الجيش المنافس المتمركز في الشرق مسئولية الحادث.

كما يتم السيطرة على بنغازي من قبل الجيش الشرقي الذي يشارك حاليا في صراع مسلح مميت ضد الحكومة على سيطرة طرابلس.
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