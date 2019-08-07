خطوة وحيدة تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع نيمار

كشف الإعلامي الإسباني خوسيه ألفاريز (برنامج التشيرنجنتو)، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد دخل في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، بشكل جاد ليلة امس.





وأكد خوسيه ألفاريز، أن العملية في تقدم كبير، خاصة إذا لم تحدث اختلافات مع مسؤولي باريس (لا توجد حتى الان) فإن نيمار سيكون لاعباً لريال مدريد.



