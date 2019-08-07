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خطوة وحيدة تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع نيمار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:10 م
خطوة وحيدة تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع نيمار
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف الإعلامي الإسباني خوسيه ألفاريز (برنامج التشيرنجنتو)، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد دخل في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، بشكل جاد ليلة امس.

وأكد خوسيه ألفاريز، أن العملية في تقدم كبير، خاصة إذا لم تحدث اختلافات مع مسؤولي باريس (لا توجد حتى الان) فإن نيمار سيكون لاعباً لريال مدريد.

ومن الجدير بالذكر أنه يرتبط لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بإمكانية الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل عدم راحته في البارك دي برانس، ومديره الفني الألماني توماس ت
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