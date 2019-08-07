محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بمسئولي شركة لتدوير القمامة: الانتهاء من المدفن الصحي نوفمبر المقبل
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:16 م
محمد كشك
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع مسئولي شركة ايكارو لتدوير القمامة وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي الآمن بقلابشو مركز بلقاس والمقام على مساحة 50 فدان في بداية نوفمبر القادم ليكون جاهز لاستقبال مرفوضات اعمال المعالجة والتدوير من المصانع.
ووجه محافظ الدقهلية بتشجير المدفن القديم المقام على مساحة 40 فدان بعد اغلاقه نهائيًا واستغلاله كمنتزهات وأماكن ترفيهية للمواطنين وإقامة ملاعب ومراكز شباب وحدائق تخدم جميع القري المحيطة بمنطقة قلابشو.
وأكد شاروبيم على أن إنشاء هذه المدافن تأتي ضمن خطة الدولة للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة والغير قابله للاستغلال للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
حضر الاجتماع الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس إدارة شركة ايكارو لتدوير القمامة والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية والمهندس توكل الشال مدير عام إدارة البيئة والنظافة.
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