محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بمسئولي شركة لتدوير القمامة: الانتهاء من المدفن الصحي نوفمبر المقبل

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع مسئولي شركة ايكارو لتدوير القمامة وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي الآمن بقلابشو مركز بلقاس والمقام على مساحة 50 فدان في بداية نوفمبر القادم ليكون جاهز لاستقبال مرفوضات اعمال المعالجة والتدوير من المصانع.





ووجه محافظ الدقهلية بتشجير المدفن القديم المقام على مساحة 40 فدان بعد اغلاقه نهائيًا واستغلاله كمنتزهات وأماكن ترفيهية للمواطنين وإقامة ملاعب ومراكز شباب وحدائق تخدم جميع القري المحيطة بمنطقة قلابشو.





وأكد شاروبيم على أن إنشاء هذه المدافن تأتي ضمن خطة الدولة للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة والغير قابله للاستغلال للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



