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نجم نادي تولوز الفرنسي يحسم قرار انتقاله إلى الاتفاق السعودي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:09 م
نجم نادي تولوز الفرنسي يحسم قرار انتقاله إلى الاتفاق السعودي
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كتبت: أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية إلى موقف ماكس جراديل، نجم نادي تولوز الفرنسي ومنتخب كوتِ ديفوار، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.


وكان نادي الاتفاق قد أرسل عرضا رسميا إلى جراديل "31 سنة"، لانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت صحيفة "الليكيب" الفرنسية أن جراديل، رفض عرض الاتفاق، وقرر الاستمرار في صفوف فريق تولوز، خلال الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.


وشارك جراديل مع فريق تولوزفي 39 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 10 هدفا آخرين.

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