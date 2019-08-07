قافلة قرية الهجن تجول بالعائلات في مهرجان ولي العهد بالطائف

لاقت قافلة الهجن استحسان وتفاعل الزوار الكبير لفعاليات قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن والمقام خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

ويحرص زوار المهرجان على خوض التجربة بالركوب على الإبل، والاستمتاع بجولة على مقرات وأماكن الفعاليات المختلفة.

ولم تقتصر المتعة على ركوب الهجن فقط، بل تعدت ذلك للاستمتاع بجولة عائلية لجميع أفراد العائلة في وقت واحد.

تم ذلك على شكل قافلة تشد رحالها من مكان لآخر، يتعرفون من خلالها على حياة الأجداد وتنقلاتهم، لا سيما أن الهجن تعد وسيلة التنقل الأفضل بالجزيرة العربية لصعوبة تضاريسها.

ووفرت قرية الهجن بمهرجان ولي العهد، مناخًا يستطيع من خلاله الزائر للقرية التعرف على معلومات شاملة عن الإبل وأنواعها.

كما يشمل ذلك مواصفاتها التي يقدمها متخصصون بالهجن، بالإضافة لالتقاط الصور التذكارية معها عبر التنقل بالقافلة أو في مناخ الهجن.



