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ليفربول يكشف حقيقة اقتراب رحيل نجمه لريال مدريد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:11 م
ليفربول يكشف حقيقة اقتراب رحيل نجمه لريال مدريد
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف ​ليفربول​ حقيقة اهتمام ​ريال مدريد​ بضم نجمه ​فابينيو​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية التقارير الصادرة من أميركا الجنوبية التي أكدت فيها أن ليفربول عقد صفقة مع ريال مدريد بلغت 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو من أجل التخلي عن فابينيو إلى ريال مديد فور انطلاق الموسم الجديد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عنوان صحيفة الكولومبيانو الذي قالت فيه التالي: "حصري .. اتفاق تام بين ريال مدريد وليفربول .. سيكون فابينيو لاعبًا في ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات وسيوقع حتى عام 2024 وسيتقاضى مبلغ 7.5 ملايين يورو سنويًا.
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