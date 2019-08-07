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سقوط هارب من 10 سنوات سجن بالسيدة زينب: "تعدى على القوة أثناء ضبطه"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:07 م
سقوط هارب من 10 سنوات سجن بالسيدة زينب: تعدى على القوة أثناء ضبطه
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث السيدة زينب من ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "مخدرات".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، مفادها تردد محكوم عليه هارب (مقيم دائرة القسم سبق اتهامه في 10 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية "مخدرات") على منطقة ميدان السيدة زينب دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط هارب من 10 سنوات سجن بالسيدة زينب: "تعدى على القوة أثناء ضبطه"
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