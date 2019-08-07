غدًا انطلاق عرض مسلسل "دولار" لـ عادل كرم وأمل بوشوشة على Netflix

أعلنت Netflix عن بدء عرض مسلسل "دولار"، أحدث أعمالها الأصلية باللغة العربية يوم الخميس 8 أغسطس، وتدور أحداث المسلسل حول تعاون المساعدة التنفيذية الحسناء "زينة" على مضض مع "طارق" المعتدّ بنفسه لتعقب ورقة نقدية بقيمة دولار واحد من أجل ربح مليون دولار.

تبدأ أحداث العمل حين يقدم طارق (عادل كرم)، أحد العقول المبدعة في عالم الإعلانات، فكرة تسويقية مدهشة لافتتاح بنك جديد في لبنان. إلا أنه يثير حفيظة زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة ذكية وطموحة تعمل في البنك، حين يصر على تقديم فكرته أمام المدير التنفيذي للبنك فقط. وتتسارع الأحداث ليجد الإثنان نفسيهما عالقين معًا في رحلة البحث عن ورقة نقدية بقيمة دولار واحد. فهل سيبقى الربح المادي هو هدفهما الوحيد؟

مسلسل دولار" من نوعية الأعمال الدرامية والاجتماعية، وجرى تصويره في لبنان. ويتميز بكونه إنتاج شرق أوسطي بامتياز، فبالإضافة إلى طاقم التمثيل العربي، هذا العمل من تأليف هشام هلال ومن إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكشن - صبّاح اخوان" ومن إخراج سامر برقاوي.

سيتم إطلاق المسلسل حصريًا على Netflix أمام أكثر من 151 مليون مشترك في 190 دولة حول العالم اعتبارًا من 8 أغسطس 2019.