دورية أمنية تحبط محاولة سرقة "أجنبي" بالإكراه في حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط شخصين حال محاولتهما سرقة أحد الأشخاص بالإكراه بحلوان.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 2 من العناصر الإجرامية مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتين حال شروعهما في سرقة هاتف محمول كرهاً من (أجنبي- مقيم بدائرة القسم).





وبسؤال المجني عليه قرر بسابقة تعرفه على المتهمين، وقاما باستدراجه لمحل الواقعة وفور وصوله تعديا عليه بالضرب في محاولة لسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه.





وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



