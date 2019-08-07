بشرى سارة من 'الوطنية للإعلام' بشأن علاوة الغلاء 2018

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن صرف علاوة غلاء المعيشة 2018 لكافة العاملين بها، وذلك مع مرتب شهر أغسطس، والمقرر صرفه قبل عيد الأضحى المبارك.





كما أعلنت الهيئة عن صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المُحالين على المعاش خلال شهر مارس 2018، وجاري الصرف لهم.





وتوجه حسين زين رئيس الهيئة، لكافة العاملين وقياداتها، بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى.



