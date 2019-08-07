سقطة مهينة في ريال مدريد

ذكرت قناة "جول" الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني سحب قميص النجم الويلزي جاريث بيل من المتجر الرسمي للنادي فيما يشير إلى رحيله.

وحرصت القناة على نشر فيديو من داخل المتجر الرسمي لريـال مدريد يظهر عدم وجود قميص جاريث بيل رغم وجود قمصان جميع اللاعبين وكذلك القميص الذي يحمل اسم المدير الفني زين الدين زيدان ورقمه السابق في الفريق 5.

يذكر أن زيدان استبعد بيل من المشاركة مع الفريق في كأس أودي بألمانيا كما استبعده من الفريق المسافر إلى مدينة ليبزيج لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي.