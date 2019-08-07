وزير أيرلندي يتوقع: بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر

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توقع وزير بالحكومة الايرلندية أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الاوروبي في أكتوبر دون اتفاق طلاق مما تسبب في صدمة اقتصادية حادة قد تتطلب دعمًا ماليًا لعموم الاتحاد الاوروبي لدول من بينها ايرلندا.



وتؤكد هذه التصريحات، من بين أكثرها صراحة من وزير أيرلندي، الشعور المتزايد بالقلق حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أقرب جار لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وله علاقات تجارية وتاريخية مهمة معه.



وقال مايكل دارسي الوزير المسؤول عن الخدمات المالية: "بعض الناس في المملكة المتحدة أقنعوا أنفسهم بأنه لا توجد صفقة أمر جيد وأنه لا توجد ظروف تسمح للاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة بالخروج منها".



وأضاف: "لقد قام الاتحاد الأوروبي بنقل تاريخ (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في عدد من المناسبات. لا أرى المزيد من المرونة. وقال "سيتم الاتفاق بعد 31 أكتوبر"، في إشارة إلى صفقة لرحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيُخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وهو ما قد يحدث، حتى بدون الحاجة إلى اتفاق انتقالي لتمهيد الطريق للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.



بينما قال رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار" يوم الثلاثاء إنه يعتقد أنه لا يزال من غير الممكن تجنب نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، إلا أن دارسي ضرب لهجة أكثر تشككًا، محذرًا من أن رحيل بريطانيا المفاجئ عن الاتحاد الأوروبي أمر مرجح للغاية.



وأضاف مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد الأيرلندي وكذلك القارة الأوروبية وأن دبلن تستعد الآن، "هل من الممكن أن يخطئ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المؤكد أن هذا ممكن ".



وقال أيضًا: "أيرلندا هي الدولة التي ستتأثر أكثر من أي شخص آخر. من المحتمل أن يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الأيرلندي ".



وقال إن الدعم المالي قد يكون ضروريًا لدعم إيرلندا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتضررة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "من المهم إظهار تضامن شركائنا الأوروبيين مع أمة صغيرة في وقت صعب. وقال إن الدعم المالي... قد يكون مطلوبًا للقارة "، مضيفًا أن كيفية حدوث ذلك لم يتم البت فيها بعد.



وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "يمكن توفير دعم إضافي في حالة وجود سيناريو بدون صفقة"، مضيفًا أنه لا يوجد مجال لإعادة التفاوض، كما طالب جونسون على صفقة الخروج التي تم التوصل إليها في عهد تيريزا ماي.



