بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:29 م
ماريان عيد
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هنأ الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.
وقال بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها".
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