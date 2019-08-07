بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى

هنأ الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.



